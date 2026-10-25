‘हमलावर ने दो मीटर दूर से मुझ पर चलाई गोली’, जॉर्डन के चर्च में गोलीबारी का मामला, चश्मदीद ने बताई खौफनाक कहानी

उन्होंने बताया कि एक हमलावर उनसे करीब दो मीटर की दूरी पर खड़ा था। उसने उन पर बंदूक तानी और गोली चला दी। गोलीबारी के दौरान टूटे हुए कांच के टुकड़े उनके चेहरे पर लगे, जिससे खून निकलने लगा। हालांकि, उन्होंने अस्पताल ले जाने की पेशकश करने वाले लोगों से कहा कि वह ठीक हैं।