Obama Slams Trump: डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध पर ओबामा का सबसे बड़ा बयान, बोले- हर चीज महंगी होने की यही है वजह

Barack Obama on Trump Iran War: अमेरिका में ईरान के साथ जारी संघर्ष अब केवल सैन्य और कूटनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर आम लोगों की जेब तक पहुंचने लगा है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति पर सवाल उठाते हुए बढ़ती महंगाई के लिए युद्ध को जिम्मेदार ठहराया है। ओहायो में चुनावी सभा के दौरान ओबामा ने पुराने परमाणु समझौते का हवाला देकर दावा किया कि कूटनीति से हासिल होने वाले नतीजों के लिए अब सैन्य कार्रवाई की कीमत चुकानी पड़ रही है।