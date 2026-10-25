Donald Trump Iran Attack: ईरान पर रविवार को हमला या तेहरान से बड़ी डील? ट्रंप के बयान से बढ़ी दुनिया की चिंता

US Iran Deal: पश्चिम एशिया में पहले से जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने कूटनीति और सैन्य कार्रवाई, दोनों की संभावनाओं को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ रविवार को ही हमला करने पर विचार कर सकता है, लेकिन तेहरान के साथ बड़े समझौते का रास्ता भी खुला है। इस बीच यमन, सऊदी अरब और कब्जे वाले वेस्ट बैंक से आ रही खबरों ने क्षेत्रीय हालात की जटिलता और बढ़ा दी है।