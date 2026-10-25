Riyadh Airport: हूती हमलों के दावों के बीच बड़ा फैसला! रियाद एयरपोर्ट के दो टर्मिनल फिर खुलेंगे, जानें नई व्यवस्था

King Khalid International Airport: सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई सेवाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब के प्रमुख हवाई अड्डों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के दावों के बाद बंद परिचालन को फिर शुरू करने की तैयारी है। रविवार, 25 अक्टूबर से टर्मिनल-1 और टर्मिनल-2 पर उड़ानें बहाल होंगी। हालांकि, क्षेत्रीय सुरक्षा की अनिश्चितता के बीच यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी उड़ानों की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।