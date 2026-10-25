Riyadh Airport: हूती हमलों के दावों के बीच बड़ा फैसला! रियाद एयरपोर्ट के दो टर्मिनल फिर खुलेंगे, जानें नई व्यवस्था

King Khalid International Airport : रियाद एयरपोर्ट पर उड़ानें बहाल करने की तैयारी, यात्रियों के लिए जारी हुई नई एडवाइजरी (फोटो सोर्स:@Saudi_Gazette)
King Khalid International Airport: सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई सेवाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब के प्रमुख हवाई अड्डों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के दावों के बाद बंद परिचालन को फिर शुरू करने की तैयारी है। रविवार, 25 अक्टूबर से टर्मिनल-1 और टर्मिनल-2 पर उड़ानें बहाल होंगी। हालांकि, क्षेत्रीय सुरक्षा की अनिश्चितता के बीच यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी उड़ानों की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।
रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रशासन के मुताबिक, टर्मिनल-1 से घरेलू उड़ानों का संचालन किया जाएगा, जबकि टर्मिनल-2 पर सऊदी अरब की राष्ट्रीय विमानन कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी। यह व्यवस्था 25 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी।
हवाई अड्डा प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी यात्री सूचना में स्पष्ट किया है कि केवल टिकट बुक होना उड़ान की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं है। यात्रियों को एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले संबंधित एयरलाइन से संपर्क करके अपनी बुकिंग और उड़ान की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए।
यमन के हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया है कि उनके समूह ने सऊदी अरब में कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए। इनमें रियाद का किंग खालिद एयरपोर्ट, यानबू में अरामको से जुड़ी ऊर्जा सुविधाएं, राबिघ रिफाइनरी और देश की ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन शामिल हैं।
सरी के अनुसार, दावों में दम्माम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, नजरान एयरपोर्ट और खमिस मुशैत एयरबेस को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। हूती पक्ष ने विमानन कंपनियों, कर्मचारियों और यात्रियों को रियाद एयरपोर्ट से दूर रहने की चेतावनी भी दी है और इसे सैन्य लक्ष्य बताया है।
हालांकि, इन हमलों से संबंधित विवरण हूती प्रवक्ता के दावों पर आधारित हैं। उपलब्ध समाचार में सभी लक्ष्यों पर हमलों के प्रभाव या नुकसान की स्वतंत्र पुष्टि का विवरण नहीं दिया गया है।
क्षेत्र में बदलते सुरक्षा हालात का असर भारत-सऊदी अरब हवाई संपर्क पर भी पड़ा है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एहतियाती कदम उठाते हुए कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है।
जारी सूचना के अनुसार, रियाद और दम्माम आने-जाने वाली उड़ानें 7 नवंबर तक तथा जेद्दा की उड़ानें 31 अक्टूबर तक निलंबित रहेंगी। प्रभावित यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के यात्रा दोबारा बुक करने या पूरा रिफंड लेने का विकल्प दिया गया है।
यात्रियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे यात्रा की तारीख, गंतव्य और संबंधित एयरलाइन की ताजा सूचना की दोबारा पुष्टि करें। उड़ानों की बहाली और निलंबन की समयसीमा सुरक्षा परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है।
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