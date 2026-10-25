फ्रांस और स्पेन में हिंसक प्रदर्शन: पेरिस में चले आंसू गैस और वाटर कैनन, बार्सिलोना में जलाई दुकानें, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार

France-Spain protest: यूरोप के फ्रांस और स्पेन में व्यवस्था के खिलाफ चल रहा आंदोलन बेहद उग्र और हिंसक हो गया। पेरिस और बार्सिलोना समेत कई प्रमुख शहरों में प्रदर्शनकारियों ने भारी उपद्रव किया, दुकानों में लूटपाट की और सार्वजनिक संपत्ति में आग लगा दी। सुरक्षा बलों के साथ झड़प के बाद फ्रांस में लगभग 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि स्पेन के बार्सिलोना में 100 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। फ्रांस में लोग बढ़ती महंगाई और स्कूलों के बजट में कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। वहीं स्पेन में सिस्टम के खिलाफ युवाओं को एकजुट कर यह अराजकता फैलाई गई।