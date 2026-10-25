‘दलदल में फंसा अमेरिका’: ईरानी संसद अध्यक्ष घालीबाफ की US को दो टूक, बोले- खुद निकलना होगा बाहर

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर घालीबाफ ने रविवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि वह खुद एक संकट में फंस गया है। उन्होंने कहा कि गलत आकलन करने और ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की वजह से अमेरिका खुद एक 'दलदल' में फंस गया है।

ISNA एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, घालीबाफ ने स्पष्ट किया कि मौजूदा टकराव को सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है।