‘दलदल में फंसा अमेरिका’: ईरानी संसद अध्यक्ष घालीबाफ की US को दो टूक, बोले- खुद निकलना होगा बाहर

America quagmire
ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर घालीबाफ ने रविवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि वह खुद एक संकट में फंस गया है। उन्होंने कहा कि गलत आकलन करने और ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की वजह से अमेरिका खुद एक 'दलदल' में फंस गया है।
ISNA एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, घालीबाफ ने स्पष्ट किया कि मौजूदा टकराव को सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है।
तेहरान में संसद सत्र के दौरान घालीबाफ ने कहा कि, मैंने पहले भी कहा है, हमारे पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है। अमेरिका ने गलत आकलन किया और ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिससे वह खुद एक दलदल में फंस गया है। अब उसे ही खुद को बाहर निकालने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।
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