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‘दलदल में फंसा अमेरिका’: ईरानी संसद अध्यक्ष घालीबाफ की US को दो टूक, बोले- खुद निकलना होगा बाहर

US Iran war: ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर घालीबाफ ने अमेरिका को चेताया कि गलत आकलन के कारण वह खुद दलदल में फंस गया है। जानें उन्होंने टकराव सुलझाने की जिम्मेदारी किस पर डाली।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 25 Oct 2026, 8:31 PM IST

Iran parliament speaker

America quagmire

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर घालीबाफ ने रविवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि वह खुद एक संकट में फंस गया है। उन्होंने कहा कि गलत आकलन करने और ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की वजह से अमेरिका खुद एक 'दलदल' में फंस गया है।
ISNA एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, घालीबाफ ने स्पष्ट किया कि मौजूदा टकराव को सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है।

तेहरान में संसद सत्र के दौरान घालीबाफ ने कहा कि, मैंने पहले भी कहा है, हमारे पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है। अमेरिका ने गलत आकलन किया और ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिससे वह खुद एक दलदल में फंस गया है। अब उसे ही खुद को बाहर निकालने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।

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Updated on:

25 Oct 2026, 8:31 PM IST

Published on:

Hindi News / World / ‘दलदल में फंसा अमेरिका’: ईरानी संसद अध्यक्ष घालीबाफ की US को दो टूक, बोले- खुद निकलना होगा बाहर

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