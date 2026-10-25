‘यही है रूस का जवाब?’ हफ्तेभर में 1,600 बम, 48 मिसाइलें और 2,300 ड्रोन, जेलेंस्की ने उठाई पैट्रियट की मांग

"रूस कूटनीति और अलगाव से बाहर निकलने की कोशिशों का जवाब इसी तरह देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बातचीत की प्रक्रिया के साथ-साथ, लोगों की जान बचाने वालों को मिलने वाला समर्थन कम न हो। हमें यूरोपीय देशों द्वारा पहले ही मंजूर किए जा चुके 'पैट्रियट इंटरसेप्टर' की डिलीवरी को जल्द से जल्द शुरू करवाना होगा। जेट-इंजन वाले 'शाहिद' ड्रोन से बचाव के लिए हमें यूक्रेन की लड़ाकू वायु सेना को लगातार समर्थन देना होगा। इस तरह का हर रक्षा पैकेज, खासकर सर्दियों से पहले, लोगों की जान बचाने में मदद करता है। मैं उन सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं जो इस तरह की मदद दे रहे हैं," उन्होंने कहा।