‘हम असहाय दर्शक बनकर नहीं रह सकते’, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्ध पर जयशंकर का बयान

वैश्विक शांति के सामने मंडरा रहे खतरों का जिक्र करते हुए जयशंकर ने आतंकवाद को सबसे बड़ा नासूर बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद को किसी भी देश की 'राज्य नीति' के साधन के रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। इसे न तो कभी जायज ठहराया जा सकता है और न ही इसके समर्थन में कोई तर्क दिया जा सकता है।

विदेश मंत्री ने अफसोस जताया कि आज भी आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जैसी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जानी चाहिए, वैसी नहीं दिखती। कई देश आज भी अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों को मानवता से ऊपर रख रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के देशों से अपील की कि आतंकवाद के सभी रूपों और समर्थकों से सख्ती से निपटने के लिए अब मजबूत और सामूहिक कार्रवाई करने का समय आ गया है।