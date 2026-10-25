BRICS संसदीय मंच में शामिल नहीं होंगे ईरान के स्पीकर गालिबाफ, दूतावास ने बताई वजह

यह प्रतिष्ठित 12वां BRICS संसदीय मंच नई दिल्ली के ऐतिहासिक संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 26 और 27 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। इस दो दिवसीय मंच में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इसमें शामिल होने की पूरी उम्मीद है।

इस मंच का मुख्य फोकस वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर संसदीय सहयोग को मजबूत करना, लोगों के केंद्रित विकास को बढ़ावा देना, नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल बदलाव और वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना है। इस आयोजन में BRICS के 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों के संसदीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत, चीन, रूस, ब्राजील और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई प्रमुख देश इसमें शामिल हैं, जबकि बेलारूस, मलेशिया और उज्बेकिस्तान जैसे साझेदार देश भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और इथियोपिया के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।