इजरायल में चुनाव से 3 दिन पहले नेतन्याहू के खिलाफ क्यों फूटा गुस्सा? तेल अवीव में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी

Israel Protests: इजरायल में मंगलवार को होने वाले चुनाव से तीन दिन पहले राजधानी तेल अवीव समेत देश के कई शहरों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ भारी जन आक्रोश देखने को मिला है। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद हो रहे इस पहले आम चुनाव से पहले, हजारों नागरिक, बंधकों के परिवार और युद्ध पीड़ितों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमलों से पहले हुई सुरक्षा और खुफिया विफलता की निष्पक्ष और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं।