यूक्रेन में स्टारलिंक की स्पीड बहाल: मस्क ने लगाया नियमों के उल्लंघन का आरोप, जेलेंस्की बोले- मोर्चे पर लौटी ताकत

Ukraine Starlink Row: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में एक हफ्ते से अधिक समय तक पाबंदियां झेलने के बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम स्टारलिंक और इसके मिलिट्री वर्ज़न स्टारशील्ड की स्पीड फिर से सामान्य हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अब सर्विस की स्पीड ऑपरेशनल जरूरतों के लिए काफी है। हालांकि, कुछ घंटों बाद ही स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने यूक्रेनी सेना पर आरोप लगाया कि उन्होंने स्टारलिंक का इस्तेमाल आक्रामक ड्रोन हमलों के लिए करके शर्तों का उल्लंघन किया है। मस्क ने कहा कि यूक्रेनी सेना ने लोगों को मारने के लिए आक्रामक ड्रोन ऑपरेशनों में स्टारलिंक का इस्तेमाल किया।