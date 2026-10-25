यूक्रेन में स्टारलिंक की स्पीड बहाल: मस्क ने लगाया नियमों के उल्लंघन का आरोप, जेलेंस्की बोले- मोर्चे पर लौटी ताकत

स्पेसएक्स प्रमुख एलन मस्क और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की (फ़ोटो- ANI)
Ukraine Starlink Row: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में एक हफ्ते से अधिक समय तक पाबंदियां झेलने के बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम स्टारलिंक और इसके मिलिट्री वर्ज़न स्टारशील्ड की स्पीड फिर से सामान्य हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अब सर्विस की स्पीड ऑपरेशनल जरूरतों के लिए काफी है। हालांकि, कुछ घंटों बाद ही स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने यूक्रेनी सेना पर आरोप लगाया कि उन्होंने स्टारलिंक का इस्तेमाल आक्रामक ड्रोन हमलों के लिए करके शर्तों का उल्लंघन किया है। मस्क ने कहा कि यूक्रेनी सेना ने लोगों को मारने के लिए आक्रामक ड्रोन ऑपरेशनों में स्टारलिंक का इस्तेमाल किया।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि स्टारलिंक और स्टारशील्ड की स्पीड अब उतनी ही हो गई है, जितनी पाबंदियां लगने से पहले थी। उनके अनुसार यह बहाली प्रक्रिया रात से शुरू हुई और सुबह तक स्पीड एक पर्याप्त स्तर पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि यह बहाली फ्रंट लाइन पर मौजूद सेना के लॉजिस्टिक्स और जेट-पावर्ड ड्रोन के खिलाफ यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जेलेंस्की ने इस मामले को गंभीरता से लेने और मदद करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, सीनेटरों, मीडिया, विदेश विभाग और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया।
वहीं, एलन मस्क ने कहा कि स्टारलिंक एक कमर्शियल और नागरिक सेवा है, जिसका लोगों की जान लेने के मकसद वाले ड्रोन हमलों के लिए कभी भी इस्तेमाल होना नहीं था और न ही कभी होना चाहिए। स्टारलिंक और स्टारशील्ड के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि स्टारशील्ड एक अलग सिस्टम है जिसे अमेरिकी सरकार नियंत्रित करती है और इसके इस्तेमाल से जुड़े फैसले अमेरिकी अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
मस्क ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए स्टारलिंक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिलहाल ऐसा कोई दूसरा सिस्टम नहीं है जिसे जाम करना या नष्ट करना इतना मुश्किल हो। उन्होंने कहा कि अगर स्टारलिंक को बंद कर दिया जाए, तो यूक्रेन की फ्रंटलाइन सैन्य स्थिति तुरंत चरमरा सकती है।
मस्क ने आगे बताया कि युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन को रूस के कब्जे में जाने से रोकने में स्टारलिंक ने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि संचार के बाकी सभी साधन या तो नष्ट हो गए थे या उनमें रुकावट आ गई थी। मस्क का दावा है कि दुनिया की किसी भी अन्य निजी कंपनी की तुलना में स्पेसएक्स ने यूक्रेन की सुरक्षा में सबसे ज्यादा योगदान दिया है।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि एक हफ्ते से ज्यादा समय तक स्टारशील्ड सेवा की गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर दिया गया था। इससे यूक्रेनी सेना के लिए रूसी हमलावर ड्रोनों को रोकना मुश्किल हो गया और उन्हें कुछ सैन्य अभियान रद्द करने पड़े, जिससे यूक्रेन में काफी निराशा पैदा हुई। इसी दौरान, रूस द्वारा संभावित मिसाइल हमलों को लेकर सहयोगी देशों से मिलने वाली चेतावनियों में भी रुकावट की खबरें आईं। हालांकि, बाद में कीव ने स्पष्ट किया कि उन्हें अमेरिका से खुफिया जानकारी मिलना जारी रहा।
इस बात को लेकर भी विवाद चल रहा है कि किसके आदेश पर स्टारलिंक और स्टारशील्ड पर ये प्रतिबंध लगाए गए थे। मस्क और अमेरिकी अधिकारियों, दोनों ने सार्वजनिक रूप से यह संकेत दिया है कि ये प्रतिबंध लगाने का फैसला दूसरे पक्ष ने लिया होगा। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर सेवाओं से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, तो वह उन्हें ठीक कराएंगे।
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