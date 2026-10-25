ईरान के परमाणु प्लांट से अपने लोगों को नहीं हटा रहा रूस, दूतावास ने चल रही अटकलों पर दिया जवाब

इस बीच, रूस ने भी बड़ा बयान दिया है। तेहरान स्थित रूसी दूतावास ने उन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि रूसी दूतावास के कर्मचारी और बुशहर परमाणु संयंत्र में काम करने वाले रूसी विशेषज्ञ वहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। रूस ने इन खबरों को पूरी तरह फर्जी बताया है।