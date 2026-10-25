अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अराघची का ऐलान: ‘जंग हो या न हो, अपनी राह पर कायम रहेंगे’

ISNA के मुताबिक, अराघची ने ये बातें 'शहीद सैयद कमाल खराजजी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर एंड म्यूजियम' के उद्घाटन समारोह में कहीं। यह कार्यक्रम विदेश नीति पर आम सहमति बनाने में सैयद कमाल खराजजी की भूमिका पर चर्चा करने के लिए आयोजित एक विशेष बैठक थी, जिसमें विदेश मंत्रालय की एक विशेष लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया।

अराघची ने कहा, 'आज फिर से युद्ध की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं युद्ध के बारे में सोच रहा हूं, चाहे युद्ध हो या न हो, हमारी नीतियां वैसी ही बनी रहेंगी।'