महंगाई और मेलोनी सरकार के खिलाफ गुस्सा, कोलोसियम तक पहुंचा प्रदर्शन, 9 गिरफ्तार

Colosseum Protest: इटली के प्रमुख शहरों में हो रहे व्यापक प्रदर्शनों के दौरान, प्रदर्शनकारी मशहूर कोलोसियम के अंदर घुस गए। इस दौरान पूरे देश में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। 'यूरोन्यूज़' के अनुसार, यह घटना तब हुई जब रोम में 'विया कावूर' (Via Cavour) से गुजर रहे एक बड़े मार्च से कुछ लोग अलग होकर 'फ्लेवियन एम्फीथिएटर' (कोलोसियम) की ओर चले गए। अंदर जाने के बाद, प्रदर्शनकारियों ने प्लेकार्ड दिखाए और नारे लगाए। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें इस प्राचीन स्मारक से बाहर निकाल दिया, जिससे मुख्य मार्च राजधानी में आगे बढ़ सका।