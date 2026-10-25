रियाद का किंग खालिद एयरपोर्ट आंशिक रूप से फिर खुला, दो टर्मिनलों से शुरू हुईं उड़ानें

Airport Attacks: सऊदी अरब अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को आंशिक रूप से फिर से खोला जा रहा है। इससे पहले हुए हमलों के कारण यहां कामकाज रोक दिया गया था।

हवाई अड्डे के प्रबंधन ने बताया कि टर्मिनल 1 का इस्तेमाल घरेलू उड़ानों के लिए और टर्मिनल 2 का इस्तेमाल राष्ट्रीय विमानन कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए किया जाएगा।