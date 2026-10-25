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रियाद का किंग खालिद एयरपोर्ट आंशिक रूप से फिर खुला, दो टर्मिनलों से शुरू हुईं उड़ानें

Riyadh airport: हमलों के कारण बंद रहे रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को आंशिक रूप से फिर खोला गया है। टर्मिनल 1 से घरेलू और टर्मिनल 2 से राष्ट्रीय एयरलाइंस की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें चलेंगी।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 25 Oct 2026, 6:48 PM IST

King Khalid International Airport

Saudi Arabia airport

Airport Attacks: सऊदी अरब अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को आंशिक रूप से फिर से खोला जा रहा है। इससे पहले हुए हमलों के कारण यहां कामकाज रोक दिया गया था।
हवाई अड्डे के प्रबंधन ने बताया कि टर्मिनल 1 का इस्तेमाल घरेलू उड़ानों के लिए और टर्मिनल 2 का इस्तेमाल राष्ट्रीय विमानन कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए किया जाएगा।

हमले में कई लोगों की हुई मौत

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले इस हवाई अड्डे को हमलों का निशाना बनाया गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। इसके बाद सऊदी अरब के 'जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन' ने हवाई अड्डे के कामकाज को अस्थायी रूप से रोक दिया था।

हाल ही में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। ऐसा तब हुआ है जब सऊदी समर्थित यमनी सरकारी बलों ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया है।

सऊदी अरब हू​ती हमलों से दहला

इस बीच, यमन के हूती समूह और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच भीषण हमले हुए हैं। हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के कई हिस्सों में मिसाइल और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। वहीं, सऊदी गठबंधन ने यमन में हूतियों के कब्जे वाले इलाकों में जोरदार हवाई हमले किए, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है।

हूती समूह के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने एक बयान में कहा कि शनिवार को उनके समूह ने रियाद के साथ-साथ सऊदी अरब के शहरों - यानबू, राबिघ, दम्माम, नजरां और खमीस मुशैत में हवाई अड्डों, तेल सुविधाओं और एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाते हुए सात मिसाइल और ड्रोन हमले किए।

सरी ने बताया कि रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दो चरणों में निशाना बनाया गया। अन्य हमलों में यानबू में सऊदी अरामको की सुविधाओं और दम्माम में किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया।

इस बीच, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने घोषणा की कि उसने हूती समूह द्वारा रियाद, ताइफ और यानबू शहरों की ओर दागी गई कई मिसाइलों को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया है। इसके अलावा, पूर्वी प्रांत में एक ड्रोन को भी मार गिराया गया।

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Updated on:

25 Oct 2026, 6:48 PM IST

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