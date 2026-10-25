‘मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, फिर मुझ पर हमला क्यों?’ टाइगर श्रॉफ अब भी सदमे में, 11 लोग गिरफ्तार

जांच में खुलासा हुआ है कि टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी करने के बाद हमलावरों की योजना गुजरात के सूरत से दिल्ली और फिर नेपाल भागने की थी। इसके लिए उन्हें सूरत से दिल्ली जाने वाली बस पकड़नी थी, लेकिन देर से पहुंचने के कारण बस छूट गई। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित सदस्य और मास्टरमाइंड अनिल पंडित ने VoIP कॉल के जरिए शूटरों को प्लान-B के तहत नया रास्ता बताया। इसके बाद तीनों आरोपी सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचे और पुणे-जयपुर एक्सप्रेस में सवार हो गए। उन्हें निर्देश दिए गए थे कि जयपुर स्टेशन पहुंचने से पहले ही शहर के बाहरी इलाके में उतर जाएं और सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचकर नेपाल की सीमा पार कर लें। हालांकि, मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज के जरिए उनकी गतिविधियों का पता लगा लिया और नेपाल भागने की उनकी योजना नाकाम कर दी।