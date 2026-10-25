राज ठाकरे ने सोशल मीडिया से डिलीट की पीएम मोदी-अदाणी पर बनी डॉक्युमेंट्री, बोले- आग तो पहले ही भड़क चुकी है

Raj Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक चर्चित डॉक्यूमेंट्री हटा दी है। सबीर भाटिया द्वारा यह डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अदाणी के संबंधों पर बनाई गई है। राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने यह फैसला किसी राजनीतिक दबाव में नहीं लिया है, बल्कि यह मुंबई पुलिस कमिश्नर के अनुरोध और पुलिस के प्रति उनके सम्मान के कारण लिया गया है। वीडियो हटाने के बावजूद, ठाकरे का रुख तीखा और बेबाक बना रहा। उन्होंने कहा कि जनता तक सच पहुंचाने का उनका मकसद पूरा हो चुका है और इस डॉक्यूमेंट्री ने देश में आग सुलगा दी है, जो अब किसी के रोके नहीं रुकेगी।