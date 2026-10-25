‘हम टिकट कभी नहीं मांगे, नीतीश जी अपने साथ पार्टी भी लेकर चले गए’, जदयू से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह का बयान

मोकामा विधायक ने गुस्से में यह तक कह दिया कि जदयू को अब 10 सीट भी मुश्किल से जीत पाएगी। यह नहीं पता कि मुझे पार्टी से निकालने का आदेश किसने दिया; शायद वे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। मैं अपनी खुद की पार्टी को मजबूत करूंगा। मुझे लगता है कि JDU का कोई भविष्य नहीं है। चुनावों के दौरान यह साफ हो जाएगा।