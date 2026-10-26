Fact Check: अरुणाचल प्रदेश पर चीन के कब्जे का दावा फर्जी, भारतीय सेना ने बताया वायरल वीडियो का सच

वायरल हो रहे इस भ्रामक वीडियो में यह दावा करने की कोशिश की गई थी कि अरुणाचल प्रदेश के असाफिला , लोंगजू और ताक्सिंग सर्कल पर चीन ने कब्जा कर लिया है और भारतीय सेना को जरूरी सामान की आपूर्ति रोकी जा रही है। वीडियो को ऐसे पेश किया जा रहा था मानो यह किसी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का कोई 'लीक हुआ गोपनीय बयान' हो। सेना के फैक्ट चेक के मुताबिक, इस वीडियो में सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन (AI तकनीक) का इस्तेमाल करके ले. जनरल गिरीश कालिया के नाम से मनगढ़ंत और झूठे बयान जोड़े गए हैं, जिनका वास्तविकता से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है।