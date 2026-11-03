Ahmedabad: नशे में धुत्त कार चालक ने चार लोगों को कुचला, मां-बेटे की मौत

ट्रैफिक उपायुक्त (पूर्व) एन.एम.कणजरिया ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि यह दुर्घटना सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे निकोल में देवस्य चार रास्ता से डीमार्ट चार रास्ता की ओर जाने वाले रोड पर ब्राइट चाइल्ड स्कूल के सामने हुई। ओढ़व अर्बुदा नगर निवासी पूनम नगवाड़िया (30) , उनके 15 वर्षीय बेटे सागर के साथ फुटपाथ पर सोफे के कवर बेच रही थीं। इसी दौरान निकोल के शाश्वत रेजिडेंसी निवासी कार्तिक वसोया और उनकी पत्नी स्नेहल के साथ सोफे के कवर खरीद रहे थे। इसी समय तेज रफ्तार कार ने कार्तिक, उनकी पत्नी और सोफा बेच रही महिला व उसके बेटे को टक्कर मार दी। कार्तिक साइड में गिर गए और अन्य तीनों को कुचलते हुए कार आगे दीवार से जा टकराई। इस घटना में जख्मी चारों लोगों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उपचार के दौरान पूनम नगवाडिया और उसके बेटे सागर की मौत हो गई। जबकि कार्तिक और उनकी पत्नी जख्मी हैं।