वडोदरा के गोत्री इलाके में युवक की हत्या, आरोपी फरार

जामनगर. राजकोट. सुरेंद्रनगर जिला मुख्यालय पर रंजिश में 20 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुरेंद्रनगर के मफतियापरा निवासी हार्दिक सांतलपरा के रूप में हुई। वह रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था।

जानकारी के अनुसार, करीब 15 दिन पहले हार्दिक और आरोपियों के बीच कहासुनी हुई थी। बताया जा रहा है कि एक युवक-युवती के घर से भागने की घटना को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद का समझौता कराने के बहाने सोमवार देर रात हार्दिक को रामापीर मंदिर के पास बुलाया गया।

मेडिकल कॉलेज के सामने सोडा शॉप पर सभी ने सोडा पिया। इसके बाद घर छोड़ने के बहाने उसे बाइक पर बैठाया गया। आरोप है कि बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने हार्दिक की जांघ और पेट में चाकू से वार किए। गंभीर रूप से घायल हार्दिक को स्थानीय लोग अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

मृतक की गर्भवती पत्नी सोनल ने आरोप लगाया कि आरोपी पिछले 15 दिनों से उनके घर आकर धमकियां दे रहे थे। वहीं, बहन दक्षा ने पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई में देरी पर नाराजगी जताई। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, पुलिस अधिकारियों के उचित कार्रवाई और न्याय के आश्वासन के बाद परिवार ने शव स्वीकार कर लिया।

सहायक पुलिस अधीक्षक वेदिका बिहानी के अनुसार, पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि झिंझुवाडिया सहित रोहित कोरडिया, रणजीत ठाकोर, सचिन और पिंटू उर्फ बोधियो के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।