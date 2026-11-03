ध्रांगध्रा के पास मिनी ट्रक से 75 लाख की शराब जब्त, चालक गिरफ्तार

राजकोट. सुरेंद्रनगर जिले में अहमदाबाद-कच्छ हाईवे पर शराब तस्करी के खिलाफ राजकोट रेंज पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 75.41 लाख रुपए की शराब जब्त की। टीम ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया।

टीम ने ध्रांगध्रा और चूली के बीच एक होटल के पास मिनी ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक में घास-भूसे की बोरियों के पीछे छिपाकर चंडीगढ़ से लाई जा रही शराब की 17,304 बोतलें रखी गई थीं। इनकी कीमत 75.41 लाख रुपए बताई गई।

मौके से ट्रक चालक अब्बास हिंगोरा को गिरफ्तार किया गया। वह देवभूमि द्वारका जिले की भाणवड तहसील के ढेबर गांव का निवासी है। टीम ने शराब, मिनी ट्रक, मोबाइल, शराब छिपाने में इस्तेमाल बोरियां और वाहन के दस्तावेज सहित कुल 90.48 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया। पुलिस के अनुसार, शराब की खेप भाणवड़ के भोला श्यामला ने मंगवाई थी। ध्रांगध्रा तहसील थाने में मामला दर्ज किया गया।