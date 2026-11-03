Gujarat: 438 करोड़ के एमडी ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड सलीम डोला गिरफ्तार

एटीएस के उपाधीक्षक एस.एल.चौधरी ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि एक दिसंबर 2022 को वडोदरा जिले के सिंघरोट गांव में एटीएस टीम ने दबिश देकर अवैध रूप से एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्टरी का पर्दाफाश किया था। मौके से 438 करोड़ रुपए की 87 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में सलीम डोला का नाम सामने आया था, जिसमें वह फरार चल रहा था। यह मुंबई से दुबई भाग गया था। वहां से केन्या व अन्य देशों में ठिकाने बदलता था। ऐसे में इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। जिसके आधार पर इसे तुर्किये से कुछ समय पहले डिपोर्ट किया गया था। कानूनी प्रक्रिया के तहत गत 31 अक्टूबर को एटीएस ने इसे वडोदरा एमडी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।