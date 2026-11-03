आदिवासियों का महासम्मेलन: जमीन, जंगल और पानी के अधिकारों पर खतरे का आरोप, क्या पुरुलिया बनेगा बंगाल का नया सिंगूर?

वहीं, शुभेंदु सरकार के सामने इस महासम्मेलन के बाद दोहरी चुनौती सामने उभरकर आई है। पहली कि बीजेपी ने राज्य में औद्योगिकरण का वादा किया है। पार्टी ने चुनाव के दौरान कहा था कि बंगाल के लोगों को बाहर नौकरी करने की जरूरत नहीं है। राज्य में सरकार बनने के बाद यहीं औद्योगिक ईकाईयां स्थापित की जाएंगी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के चलते इससे बड़े औद्योगिक घरानों सिंगूर की याद आ सकती है। जिसके चलते टाटा को अपना नैनो प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट करना पड़ा था। दूसरी, तरफ जंगलमहल इलाके में इस चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सभी 16 विधानसभा सीटें जीती थीं। लिहाजा, आदिवासियों के मोहभंग होने से 2029 के लोकसभा चुनाव व आगामी निकाय चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। लिहाजा, सीएम शुभेंदु ने भरोसा दिलाया है कि आदिवासी बहुल इलाकों पर कल्याण के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।