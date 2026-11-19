धक्का लगने के बाद सुफिया प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेन के बीच की जगह में जा गिरीं। उन्होंने खुद को प्लेटफॉर्म पर खींचने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन की चपेट में आने से उनका बायां हाथ कोहनी के नीचे से कट गया। सुफिया ने बताया कि ट्रेन उनके गले तक पहुंच चुकी थी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने खुद को बचाने के लिए उस समय कोई हलचल की तो उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए उन्होंने ट्रेन के वहां से गुजरने तक खुद को उसी स्थिति में स्थिर रखा। ट्रेन के जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग उनकी मदद के लिए दौड़े। उन्हें रेलवे ट्रैक से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। हादसे में हाथ गंवाने के अलावा उनके सिर और होंठ पर भी चोटें आईं, जिसके लिए करीब 16 टांके लगाए गए।