सिंगल मदर सुफिया खान की कहानी, महिला और पटरी का प्रतीकात्मक फोटो, सोर्स- AI\ANI
Naigaon Railway Station: महज 21 साल की उम्र में पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाली सुफिया खान की जिंदगी नायगांव रेलवे स्टेशन पर हुए एक हादसे के बाद पूरी तरह बदल गई। पांच साल के बीमार बेटे के इलाज और बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल का खर्च उठाने के लिए सुफिया रोज सुबह करीब 5 बजे घर से निकलकर डिलीवरी का काम करती थीं। लेकिन अब एक कथित धक्के के बाद वह अपना बायां हाथ गंवा चुकी हैं और परिवार के भविष्य को लेकर परेशान हैं।
सुफिया का आरोप है कि नायगांव रेलवे स्टेशन पर 53 साल की सहयात्री जितेंद्र हिरमुखे ने कथित तौर पर उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। विरोध करने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोप है कि सहयात्री ने उन्हें रेलवे ट्रैक की तरफ धक्का दे दिया। इस घटना के बाद चलती ट्रेन की चपेट में आने से उनका बायां हाथ कोहनी के नीचे से कट गया।
सुफिया के मुताबिक, वह बोरीवली स्टेशन से जनरल कोच में सवार हुई थीं और नायगांव की ओर जा रही थीं। ट्रेन नायगांव स्टेशन के करीब पहुंची तो यात्री उतरने के लिए आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान उनके पीछे खड़े जितेंद्र हिरमुखे ने कथित तौर पर उन्हें गलत तरीके से छूना शुरू किया।
सुफिया ने बताया कि स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने सहयात्री से इस हरकत को लेकर सवाल किया। उनका कहना था कि वह अपनी बेटी की उम्र की महिला के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। आरोप है कि हिरमुखे ने अपनी गलती मानने के बजाय मामले को नजरअंदाज किया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस और गाली-गलौज हुई। सुफिया के अनुसार, उन्होंने गुस्से में आरोपी को चप्पल से मारा। इसके बाद आरोपी ने भी उन्हें चप्पल से मारा और कथित तौर पर रेलवे ट्रैक की दिशा में धक्का दे दिया।
धक्का लगने के बाद सुफिया प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेन के बीच की जगह में जा गिरीं। उन्होंने खुद को प्लेटफॉर्म पर खींचने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन की चपेट में आने से उनका बायां हाथ कोहनी के नीचे से कट गया। सुफिया ने बताया कि ट्रेन उनके गले तक पहुंच चुकी थी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने खुद को बचाने के लिए उस समय कोई हलचल की तो उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए उन्होंने ट्रेन के वहां से गुजरने तक खुद को उसी स्थिति में स्थिर रखा। ट्रेन के जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग उनकी मदद के लिए दौड़े। उन्हें रेलवे ट्रैक से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। हादसे में हाथ गंवाने के अलावा उनके सिर और होंठ पर भी चोटें आईं, जिसके लिए करीब 16 टांके लगाए गए।
सुफिया के लिए अपने हाथ को खोने की हकीकत स्वीकार करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनका हाथ नहीं बचाया जा सका, तो उस समय उनके मन पर क्या गुजरी, इसे शब्दों में बताना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वह लगातार दर्द और मानसिक परेशानी से गुजर रही हैं और कई बार उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है।
सुफिया की सबसे बड़ी चिंता अब अपने पांच साल के बेटे को लेकर है। बच्चा फेफड़ों और रक्त संचार से जुड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उसका इलाज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। सुफिया के मुताबिक, बच्चे की केवल दवाइयों पर हर महीने करीब 16 से 17 हजार रुपये खर्च होते हैं। डॉक्टरों ने उसे अभी करीब दो साल और इलाज की जरूरत बताई है।
बेटे के इलाज, बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी और घर के खर्च के लिए सुफिया डिलीवरी का काम करती थीं। इस काम में उनका 26 वर्षीय भाई भी उनकी मदद करता था। लेकिन अब हाथ गंवाने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह खुद को और अपने परिवार को आगे कैसे संभालेंगी। सुफिया की यह कहानी एक ऐसे परिवार के संघर्ष को सामने लाती है, जहां एक मां अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए रोज मेहनत कर रही थी, लेकिन एक रेलवे स्टेशन पर हुई कथित घटना ने उसकी जिंदगी और परिवार की आर्थिक स्थिति दोनों को गहरे संकट में डाल दिया।
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नई दिल्ली
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