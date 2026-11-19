Shiv Sena Controversy: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी गरमा गया है। किताब में वीर सावरकर को लेकर लिखी गई बातों के विरोध में एकनाथ शिंदे गुट की ओर से शिवसेना के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किताब के पन्ने फाड़े गए। इसी बीच बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि तस्वीर गलती से फटी थी। किसी का भी बालासाहेब का अपमान करने का इरादा नहीं था।