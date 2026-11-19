PCS Recruitment Controversy: पंजाब में PCS भर्ती को लेकर विवाद बढ़ गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की ओर से कराई जा रही PCS भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने आयोग से भर्ती से जुड़े सभी रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। इस फैसले के बाद शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि आखिरकार उन युवाओं की आवाज भी सुनी गई है, जो बिना पैसे और सिफारिश के अपनी मेहनत के दम पर नौकरी पाना चाहते हैं।