पंजाब में 3.5 लाख पेंशनर्स के साथ धोखा कर रही AAP सरकार, विजय सांपला ने 2.59 फिटमेंट फैक्टर का मुद्दा उठाया

इससे पहले 11 नवंबर को सांपला ने भगवंत मान सरकार के ‘सेहत क्रांति’ के दावों पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ‘शिक्षा क्रांति’ के प्रचार में जुटी रही, जबकि राज्य में 60 प्रतिशत यानी 1,153 प्रिंसिपल पद और करीब 35,000 शिक्षक पद खाली हैं। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट, विज्ञापन पर खर्च और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की थी।