Mumbai Crime: मुंबई में किस बड़ी वारदात की थी तैयारी? 2 पिस्तौल और 19 कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

Ganesh Landge Arrest: मुंबई में दो देसी पिस्तौल और 19 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने उसे एग्रीपाड़ा इलाके से पकड़ा। गिरफ्तार युवक की पहचान गणेश लांडगे के रूप में हुई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसके पास हथियार कहां से आए और वह इनका इस्तेमाल किस काम के लिए करने वाला था। इस जांच में टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस से जुड़ी कड़ियों को भी खंगाला जा रहा है।