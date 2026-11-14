4000 करोड़ के बजट में बनी ‘रामायण’ की OTT रिलीज पर बड़ा खुलासा, मेकर्स ने अब तक नहीं की कोई डील, दिल राजू ने बताई वजह?

गौरतलब है कि साल 2025 में यूट्यूबर प्रखर गुप्ता को दिए एक इंटरव्यू में निर्माता नमित मल्होत्रा ने खुलासा किया था कि उन्होंने 'रामायण' के दोनों भागों में 500 मिलियन डॉलर (मौजूदा विनिमय दर के अनुसार 4,700 करोड़ रुपये से अधिक) का निवेश किया है। हाल ही में CNN से बातचीत में नमित ने यह भी कहा था कि यदि फिल्म बॉक्स ऑफिस से अपनी पूरी लागत नहीं भी निकाल पाती है, तो वे मर्चेंडाइज और थीम पार्क जैसे माध्यमों से इसकी भरपाई कर लेंगे, क्योंकि भगवान राम की कहानी से हर कोई जुड़ाव महसूस करता है।