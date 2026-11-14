4000 करोड़ के बजट में बनी ‘रामायण’ की OTT रिलीज पर बड़ा खुलासा, मेकर्स ने अब तक नहीं की कोई डील, दिल राजू ने बताई वजह?

क्या घर बैठकर नहीं देख पाएंगे 'रामायण' (सोर्स: X-@Nagachandrakant/@FilmyFella)
Ramayana OTT Rights Deal: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई कर रही है। फिल्म की इसी जबरदस्त सफलता के बीच जाने-माने प्रोड्यूसर-डिस्ट्रीब्यूटर दिल राजू ने इसकी OTT रिलीज और बॉक्स ऑफिस भविष्य को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं। दिल राजू ने साफ किया है कि मीडिया में चल रही खबरों के उलट, 'रामायण' के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म को नहीं बेचे गए हैं।
शुक्रवार को आयोजित एक 'सक्सेस मीट' के दौरान दिल राजू ने बताया कि आमतौर पर बड़े बजट की फिल्में रिलीज से पहले ही अपनी ओटीटी और सैटेलाइट डील पक्की कर लेती हैं, लेकिन 'रामायण' के निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा न करने का फैसला लिया। दिल राजू के मुताबिक, मेकर्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इस महाकाव्य को घर के बजाय बड़े पर्दे पर जाकर देखें, ताकि उन्हें सिनेमा का असली और भव्य अनुभव मिल सके।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने बैनर 'श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स' के जरिए फिल्म का तेलुगु वर्जन रिलीज करने वाले दिल राजू ने अनुमान जताया है कि 'रामायण: पार्ट 1' अपने लाइफटाइम थिएट्रिकल रन में दुनिया भर से 1,800 से 2,000 करोड़ रुपये तक का कारोबार कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा 2,000 करोड़ के पार भी जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि फिल्म चीन में कब रिलीज होती है और वहां इसे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।
तेलुगु राज्यों के प्रदर्शन पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म वहां 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करेगी। ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, पहले 9 दिनों में फिल्म के तेलुगु वर्जन ने 40.65 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं।
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार लगातार बनी हुई है। रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे शनिवार 'रामायण' ने देश भर के 22,993 शोज के जरिए 48.10 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया। इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 612.70 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 732.50 करोड़ रुपये हो गया है।
विदेशों में भी फिल्म को जबरदस्त प्यार मिल रहा है, जहां नौवें दिन 25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 378.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस तरह फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई अब 1,111 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है।
गौरतलब है कि साल 2025 में यूट्यूबर प्रखर गुप्ता को दिए एक इंटरव्यू में निर्माता नमित मल्होत्रा ने खुलासा किया था कि उन्होंने 'रामायण' के दोनों भागों में 500 मिलियन डॉलर (मौजूदा विनिमय दर के अनुसार 4,700 करोड़ रुपये से अधिक) का निवेश किया है। हाल ही में CNN से बातचीत में नमित ने यह भी कहा था कि यदि फिल्म बॉक्स ऑफिस से अपनी पूरी लागत नहीं भी निकाल पाती है, तो वे मर्चेंडाइज और थीम पार्क जैसे माध्यमों से इसकी भरपाई कर लेंगे, क्योंकि भगवान राम की कहानी से हर कोई जुड़ाव महसूस करता है।
5 नवंबर को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज हुई इस फिल्म में रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (सीता) और यश (रावण) के साथ लारा दत्ता, अरुण गोविल, शीबा चड्ढा, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय और कुणाल कपूर अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का दूसरा भाग दिवाली 2028 में रिलीज होगा।
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