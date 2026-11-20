Tipu Sultan Row: महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस विधायक अमित देशमुख की ओर से टीपू सुल्तान की तस्वीर पर फूल चढ़ाने के बाद शिवसेना ने उन पर हमला बोला है। पार्टी नेता आनंद दुबे ने कहा कि टीपू सुल्तान उनके आदर्श नहीं हैं। उनके आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हैं। दुबे ने इस मामले को लेकर कांग्रेस की सोच पर भी सवाल उठाए।