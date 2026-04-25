तू जिस लड़की से शादी करना चाहता है, उससे मैं प्यार करता हूं… राजस्थान में दुल्हन के प्रेमी ने किया कांड

गाड़ी में सवार विष्णु नामक युवक ने धमकी दी कि अगर तू हमारे गांव में बारात लेकर जाएगा, तो जान से मार देंगे। तू जिस लड़की से शादी करना चाहता है, उससे मैं प्यार करता हूं। वह मेरी नहीं हो सकती, तो तेरी भी नहीं होगी। इसी दौरान गाड़ी में बैठे दूसरे युवक ने कहा कि गोविंदगढ़ की पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है। इस लड़के को नहीं उतारा, तो हम फंस जाएंगे। इसके बाद खुद को दुल्हन का प्रेमी बताने वाले युवक ने फिर धमकी देते हुए कहा कि यह तो ट्रेलर है। तू बारात लेकर आया, तो पूरी फिल्म दिखा देंगे ।