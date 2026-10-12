राजस्थान में 24 हजार से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की भर्ती, आवेदन की तारीख पर आया नया अपडेट

Rajasthan Safai Karamchari Bharti: जयपुर: राजस्थान में संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है। स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 अक्टूबर कर दी है। शासन सचिव रवि जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य की 183 नगरीय निकायों में कुल 24 हजार 752 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।