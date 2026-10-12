राजस्थान में 24 हजार से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की भर्ती, आवेदन की तारीख पर आया नया अपडेट

Rajasthan Safai Karamchari Bharti Latest Update (Patrika File Photo)
Rajasthan Safai Karamchari Bharti: जयपुर: राजस्थान में संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है। स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 अक्टूबर कर दी है। शासन सचिव रवि जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य की 183 नगरीय निकायों में कुल 24 हजार 752 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के तहत सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 27 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत प्रदेश के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। विभाग ने अभ्यर्थियों से 15 अगस्त से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे।
बाद में विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन की अंतिम तिथि में बदलाव किया था। पहले आवेदन की तारीख बढ़ाकर 13 अक्टूबर की गई थी। अब अभ्यर्थियों की मांग और अन्य कारणों को देखते हुए विभाग ने एक बार फिर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत अब इच्छुक अभ्यर्थी 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।
राजस्थान की 183 नगरीय निकायों में होने वाली इस भर्ती में जयपुर में सबसे ज्यादा पद निर्धारित किए गए हैं। विभाग की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रमुख शहरों में पदों का विवरण इस प्रकार है।
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