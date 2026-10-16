अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुकेश फौजी गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन से ठीक पहले बड़ी कार्रवाई

Atar Singh Bhadana Murder Case: भरतपुर पुलिस ने पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले के मुख्य आरोपी मुकेश पुत्र हरज्ञान उर्फ मुकेश फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के बाद से ही मुकेश फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी और परिजनों व रिश्तेदारों के यहां भी उसकी तलाश की गई। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तारी के बाद मुकेश फौजी को वैर पुलिस थाने लाया गया, जहां एसपी राजेश मीणा ने उससे पूछताछ की। पुलिस अब आरोपी से हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम, अन्य आरोपियों की भूमिका और मामले के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। इस प्रकरण में पुलिस पहले ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।