Exclusive: राजस्थान में महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा अब ऑनलाइन, घर बैठे भी एग्जाम दे सकेंगे अभ्यर्थी

RBSE Mahatma Gandhi Sarvodaya Vichar Pariksha: अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने समय के साथ कदम-ताल करते हुए ऑनलाइन की तरफ कदम बढ़ाए हैं। इसकी शुरुआत बोर्ड द्वारा ली जाने वाली सालाना महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा से की जाएगी। बोर्ड प्रशासन ने इस पर विचार करने के बाद सहमति जता दी है। आगामी सत्र 2026-27 से पूर्व सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली जाएंगी। बोर्ड इसका खाका तैयार करने में जुट गया है। यह परीक्षा सबसे छोटी होती है, इसलिए बोर्ड ने इसी से शुरुआत करने का निर्णय किया है।