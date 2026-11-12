Hyderabad IVF Racket: पिता की किडनी बचाने के लिए बेटी ने लिया बड़ा जोखिम, 50 हजार के लालच में 43 महिलाएं फंसीं

हैदराबाद में कथित IVF रैकेट के मामले में महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर रखा गया। (फोटो सोर्स-Ai Generated Photo)
Hyderabad News: परिवार की बीमारी और पैसों की तंगी ने कई महिलाओं को ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया, जहां उन्हें अपनी सेहत तक की परवाह नहीं रही। किसी को पिता के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो कोई बीमार पति और बच्चों का पेट पालने के लिए परेशान थी। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर महिलाओं को अच्छी कमाई का लालच दिया गया और अलग-अलग राज्यों से हैदराबाद बुलाया गया। यहां अंडाणु निकालने के कथित अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। तेलंगाना पुलिस ने 43 महिलाओं को इस चंगुल से बाहर निकाला है।
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में पश्चिम बंगाल की 25 साल की एक युवती की कहानी बेहद दर्दनाक है। उसके पिता की किडनी खराब हो गई थी और इलाज के लिए परिवार ने 3.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज देने वाले रोज घर पहुंचकर पैसे मांगते थे। परिवार की परेशानी दूर करने के लिए युवती ने 50 हजार रुपए के बदले अपने अंडाणु देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि इससे घर की आर्थिक हालत सुधर जाएगी।
पुलिस ने 30 अक्टूबर को हैदराबाद और सिकंदराबाद के पांच इलाकों में छापेमारी कर 43 महिलाओं को बचाया। पुलिस के मुताबिक, एजेंट अलग-अलग राज्यों में ऐसी महिलाओं की तलाश करते थे, जो कर्ज और पैसों की परेशानी से जूझ रही थीं। उन्हें अच्छी कमाई का भरोसा देकर हैदराबाद बुलाया जाता था। यहां उन्हें हॉस्टल और दूसरी जगहों पर ठहराया जाता और फिर अंडाणु निकालने की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता था।
इसमें कई महिलाओं को असली काम के बारे में बताया तक नहीं गया। मुंबई की 26 साल की एक महिला को कैटरिंग में नौकरी देने और हर महीने 40 हजार रुपए देने का भरोसा दिया गया था। लेकिन हैदराबाद पहुंचने पर उसे पता चला कि उससे अंडाणु देने के लिए कहा जा रहा है।
एक दूसरी महिला ने बताया कि हादसे के बाद उसका पति बिस्तर पर है। घर में 75 साल की बुजुर्ग दादी की जिम्मेदारी भी उसी पर है। ऐसे में एक महीने के काम के बदले 30 हजार रुपए मिलने की बात सुनकर वह हैदराबाद आ गई।
पुलिस ने इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि महिलाओं को अलग-अलग राज्यों से बुलाने, उनके रहने और उन्हें IVF सेंटरों तक पहुंचाने के लिए कई लोग काम कर रहे थे। पुलिस को एक एजेंट के पास से अलग-अलग राज्यों की महिलाओं के करीब 100 फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं।
इस पूरे मामले में हैदराबाद के 23 IVF सेंटरों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पुलिस का मानना है कि यह कारोबार करीब दो साल से चल रहा था।
भारत में बने ART कानून के तहत अंडाणुओं को पैसे लेकर बेचना या खरीदना मना है। इसके बावजूद महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर यह काम किया जा रहा था।
पुलिस ने बचाई गई महिलाओं को फिलहाल सुरक्षित जगह पर रखा है। उन्हें डर है कि घर लौटने पर इस गिरोह से जुड़े लोग उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी ओर, महिलाएं जल्द से जल्द अपने परिवार के पास लौटना चाहती हैं।
पश्चिम बंगाल की 25 वर्षीय युवती को इस बात का दुख है कि उसकी दिवाली घर से दूर आंसुओं में बीती। अब उसे छठ पूजा पर घर पहुंचने का इंतजार है। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही होगी कि वह फिर अपने माता-पिता और भाई-बहनों के बीच लौट सके।
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