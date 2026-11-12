Hyderabad IVF Racket: पिता की किडनी बचाने के लिए बेटी ने लिया बड़ा जोखिम, 50 हजार के लालच में 43 महिलाएं फंसीं

Hyderabad News: परिवार की बीमारी और पैसों की तंगी ने कई महिलाओं को ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया, जहां उन्हें अपनी सेहत तक की परवाह नहीं रही। किसी को पिता के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो कोई बीमार पति और बच्चों का पेट पालने के लिए परेशान थी। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर महिलाओं को अच्छी कमाई का लालच दिया गया और अलग-अलग राज्यों से हैदराबाद बुलाया गया। यहां अंडाणु निकालने के कथित अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। तेलंगाना पुलिस ने 43 महिलाओं को इस चंगुल से बाहर निकाला है।