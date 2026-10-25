जामिया विवाद पर BJP नेता रामचंदर राव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- भारत को अस्थिर करने की साजिश

Jamia University Controversy: दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में विवादित नारों और छात्र प्रदर्शनों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसको लेकर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने कांग्रेस पर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल ऐसे तत्वों का समर्थन कर रहे हैं, जो देश के हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं।