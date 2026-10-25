Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर के चढ़ावे पर उठे सवाल, जयराम रमेश ने पूछा- 105 घटनाओं के बाद भी बड़े जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

Jairam Ramesh Questions Ram Mandir Donations: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए धन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही की कसौटी बन गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपनी एक्स पोस्ट के जरिए जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि कथित गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कितनी गहराई तक हुई है। मामला इसलिए भी अहम है, क्योंकि मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और दान के हिसाब पर पारदर्शिता की मांग तेज हो रही है।