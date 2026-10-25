‘ड्रग्स कार्टेल के ताबूत में आखिरी कील ठोकने तक प्रहार करेंगे’- अमित शाह, 3 राज्यों में ऑपरेशन ट्राइडेंट, 18 गिरफ्तार

अमित शाह ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि 23 अक्टूबर को तीनों पूर्वोत्तर राज्यों में एजेंसियों ने एक साथ छापेमारी की। इस अभियान का निशाना एक अंतरराष्ट्रीय नार्को-कार्टेल था, जो नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था। गृह मंत्री के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान 17.82 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गईं। इसके अलावा 12 लाख रुपये नकद और 500 डेटोनेटर भी बरामद किए गए। इस मामले में कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।