दिल्ली में LPG डीलरों की हड़ताल से FLDI ने किया किनारा, कहा- गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए

एफएलडीआई ने खुद को इस मामले से किनारा करते हुए सभी डीलरों से गैस की सप्लाई और डिलीवरी जारी रखने की अपील की है। संगठन ने बताया है कि वितरकों की मांगों को पूरा कराने के लिए तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है। ऐसे में बातचीत के सभी रास्ते आजमाए बिना विरोध प्रदर्शन करना सही कदम नहीं है।