Operation Sindoor: सटीक हमले और देसी हथियारों का दम, ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ एपी सिंह का बड़ा बयान

Air Chief Marshal AP Singh: एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुलकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साफ दिखा दिया कि भारतीय वायुसेना ने जो रास्ता चुना है, वो बिल्कुल सही है। पश्चिमी मोर्चे पर 1200 किलोमीटर फैले और 200 किलोमीटर गहरे इलाके में हुए सटीक हमलों ने दुश्मन को तगड़ी चोट दी। देशी हथियारों का प्रदर्शन शानदार रहा और हवा में हमारी ताकत ने दिखा दिया कि वायुसेना अब देश की सबसे मजबूत सुरक्षा दीवार है।