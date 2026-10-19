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हैदराबाद तेलंगाना

हैदराबाद के मदीना मार्केट में कपड़े की दुकान में लगी आग, चारमीनार के पास मची हलचल

Hyderabad Fire Incident: हैदराबाद में चारमीनार के पास मदीना मार्केट की एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। फिलहाल आग लगने की वजह और नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है।
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हैदराबाद तेलंगाना

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Imran Sheikh

Oct 19, 2026

Madina Market Fire

हैदराबाद के चारमीनार के पास मदीना मार्केट में कपड़े की दुकान में लगी आग। (फोटो सोर्स-ANI)

Hyderabad Latest News: तेलंगाना के हैदराबाद में चारमीनार के पास मदीना मार्केट में सोमवार को एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।

सूत्रों की जानकारी के मुताबिक, दुकान में आग लगने के बाद दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में जुट गए। फिलहाल आग लगने की वजह और इससे हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है।

चारमीनार के पास बाजार में मची हलचल

मदीना मार्केट हैदराबाद के पुराने शहर के व्यस्त बाजारों में शामिल है। यहां कपड़ों समेत कई तरह की दुकानें हैं। ऐसे में एक दुकान में आग लगने से इलाके में हलचल बढ़ गई। आग बुझाने के लिए दमकलकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आग को काबू में करने की कोशिश शुरू की।

चार से ज्यादा दमकलों ने बुझाई आग

आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की चार से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से आग बुझाने का काम शुरू हो सका। घटना के दौरान किसी के घायल होने या जान जाने की खबर नहीं है।

कपड़ों की दुकान में कैसे लगी आग?

दुकान में आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। आग से दुकान में रखे कपड़ों और दूसरे सामान को कितना नुकसान हुआ, यह भी सामने आना बाकी है। आग लगने की घटनाओं में कपड़े जैसे सामान के कारण लपटें तेजी से फैल सकती हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर जल्द आग बुझाना जरूरी होता है।

चारमीनार के पास मदीना मार्केट में हुई इस घटना के बाद दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। राहत की बात है कि शुरुआती खबरों के मुताबिक किसी की जान नहीं गई।

चारमीनार के बाजारों में सुरक्षा सबसे अहम

पुराने हैदराबाद में चारमीनार के आसपास का इलाका शहर की पहचान माना जाता है। यहां बाजारों में दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में दुकानों में आग जैसी घटना से कारोबारियों के साथ ग्राहकों की सुरक्षा भी अहम हो जाती है। दमकल की टीमों की तेजी से की गई कार्रवाई ऐसी घटनाओं में आग को फैलने से रोकने और बड़े नुकसान से बचाने में मददगार होती है।

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Updated on:

19 Oct 2026 11:58 am

Published on:

19 Oct 2026 11:14 am

Hindi News / Telangana / Hyderabad Telangana / हैदराबाद के मदीना मार्केट में कपड़े की दुकान में लगी आग, चारमीनार के पास मची हलचल

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