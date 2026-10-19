हैदराबाद के मदीना मार्केट में कपड़े की दुकान में लगी आग, चारमीनार के पास मची हलचल

हैदराबाद के चारमीनार के पास मदीना मार्केट में कपड़े की दुकान में लगी आग। (फोटो सोर्स-ANI)
सूत्रों की जानकारी के मुताबिक, दुकान में आग लगने के बाद दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में जुट गए। फिलहाल आग लगने की वजह और इससे हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है।
मदीना मार्केट हैदराबाद के पुराने शहर के व्यस्त बाजारों में शामिल है। यहां कपड़ों समेत कई तरह की दुकानें हैं। ऐसे में एक दुकान में आग लगने से इलाके में हलचल बढ़ गई। आग बुझाने के लिए दमकलकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आग को काबू में करने की कोशिश शुरू की।
आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की चार से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से आग बुझाने का काम शुरू हो सका। घटना के दौरान किसी के घायल होने या जान जाने की खबर नहीं है।
दुकान में आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। आग से दुकान में रखे कपड़ों और दूसरे सामान को कितना नुकसान हुआ, यह भी सामने आना बाकी है। आग लगने की घटनाओं में कपड़े जैसे सामान के कारण लपटें तेजी से फैल सकती हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर जल्द आग बुझाना जरूरी होता है।
चारमीनार के पास मदीना मार्केट में हुई इस घटना के बाद दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। राहत की बात है कि शुरुआती खबरों के मुताबिक किसी की जान नहीं गई।
पुराने हैदराबाद में चारमीनार के आसपास का इलाका शहर की पहचान माना जाता है। यहां बाजारों में दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में दुकानों में आग जैसी घटना से कारोबारियों के साथ ग्राहकों की सुरक्षा भी अहम हो जाती है। दमकल की टीमों की तेजी से की गई कार्रवाई ऐसी घटनाओं में आग को फैलने से रोकने और बड़े नुकसान से बचाने में मददगार होती है।
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