हैदराबाद के मदीना मार्केट में कपड़े की दुकान में लगी आग, चारमीनार के पास मची हलचल

पुराने हैदराबाद में चारमीनार के आसपास का इलाका शहर की पहचान माना जाता है। यहां बाजारों में दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में दुकानों में आग जैसी घटना से कारोबारियों के साथ ग्राहकों की सुरक्षा भी अहम हो जाती है। दमकल की टीमों की तेजी से की गई कार्रवाई ऐसी घटनाओं में आग को फैलने से रोकने और बड़े नुकसान से बचाने में मददगार होती है।