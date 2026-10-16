तेलंगाना: जहर खाने के बाद युवक की मौत, वीडियो में पुलिस पर टॉर्चर का आरोप

पुलिस ने वीरश के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने उसके साथ मारपीट नहीं की। पुलिस के अनुसार, थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और घटना से जुड़े फुटेज उपलब्ध हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि वीरश ने उसके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। पुलिस के मुताबिक, वीरश ने 10 अक्टूबर को कथित तौर पर जहर खा लिया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत अब मिली है और मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल, पुलिसकर्मियों पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में आगे की जांच जारी है।