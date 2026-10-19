तेलंगाना में बस-ट्रक की टक्कर, 15 यात्री घायल; खम्मम से हैदराबाद जा रही थी बस

Telangana News Today: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार को बस और ट्रक की टक्कर में करीब 15 यात्री घायल हो गए। हादसा बटासिंगारम गांव के पास हुआ। बस खम्मम से हैदराबाद जा रही थी। दुर्घटना के बाद घायलों को वानस्थलीपुरम एरिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।