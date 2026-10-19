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तेलंगाना में बस-ट्रक की टक्कर, 15 यात्री घायल; खम्मम से हैदराबाद जा रही थी बस

Telangana Bus Accident: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बस और ट्रक की टक्कर में करीब 15 यात्री घायल हो गए। खम्मम से हैदराबाद जा रही बस बटासिंगारम गांव के पास हादसे का शिकार हुई। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
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हैदराबाद तेलंगाना

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Imran Sheikh

Oct 19, 2026

Rangareddy Bus Accident

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में ट्रक से टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त बस, हादसे में करीब 15 यात्री घायल। (फोटो सोर्स-)

Telangana News Today: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार को बस और ट्रक की टक्कर में करीब 15 यात्री घायल हो गए। हादसा बटासिंगारम गांव के पास हुआ। बस खम्मम से हैदराबाद जा रही थी। दुर्घटना के बाद घायलों को वानस्थलीपुरम एरिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, हादसा अब्दुल्लापुरमेट थाना क्षेत्र में हुआ। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TGRTC) की बस अपने रास्ते पर थी, तभी उसकी ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों को चोटें आईं। घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाया गया।

करीब 15 यात्रियों को आई चोटें

इस हादसे में करीब 15 यात्री घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए वानस्थलीपुरम एरिया अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अभी घायलों की चोटों की गंभीरता और उनकी मौजूदा हालत के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने हादसे में किसी की मौत होने की जानकारी भी नहीं दी है।

टक्कर कैसे हुई, पुलिस कर रही जांच

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बस और ट्रक की टक्कर किन हालात में हुई। हादसे के पीछे क्या वजह रही और इसमें किसकी गलती थी, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिल सकेंगे। फिलहाल पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खम्मम से हैदराबाद जा रही थी बस

हादसे का शिकार हुई बस खम्मम से हैदराबाद आ रही थी। रास्ते में बटासिंगारम गांव के पास हुई टक्कर के कारण कई यात्रियों को चोटें आईं। घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

फिलहाल पुलिस का ध्यान हादसे की वजह का पता लगाने और घटना से जुड़ी जानकारी जुटाने पर है। घायलों की हालत को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद स्थिति और साफ हो सकेगी।

सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बस

नई जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। खम्मम से हैदराबाद जा रही तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TGRTC) की बस उससे टकरा गई। दुर्घटना में घायल यात्रियों को वानस्थलीपुरम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

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Updated on:

19 Oct 2026 10:43 am

Published on:

19 Oct 2026 09:32 am

Hindi News / Telangana / Hyderabad Telangana / तेलंगाना में बस-ट्रक की टक्कर, 15 यात्री घायल; खम्मम से हैदराबाद जा रही थी बस

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