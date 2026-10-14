14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

SIR पर ओवैसी की सुप्रीम कोर्ट में नई चाल, साथ ही बोले: योगी को रोकना है तो गठबंधन की बात करें

review petition: AIMIM प्रमुख ओवैसी ने SIR और Form 6 में हुए बदलावों पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की। चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर उठाए सवाल, UP में गठबंधन का भी दिया संकेत।
2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Anand Prakash Yadav

Oct 14, 2026

Asaduddin Owaisi

SIR और Form 6 को लेकर ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की समीक्षा याचिका, Photo Source@ANI

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया और इसमें वैधानिक फॉर्म-6 (Form 6) में किए गए बदलावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। ओवैसी ने चुनाव आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से अपने पुराने फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की है।

AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, 'हमने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और साथ ही एक समीक्षा याचिका (review petition) दायर की है। सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे हमारा एकमात्र मकसद यह बताना है कि चुनाव आयोग को कानूनी तौर पर एक सामूहिक निकाय के रूप में काम करना होता है, फिर भी, यह स्पष्ट नहीं है कि लिए गए फैसले सर्वसम्मत थे या कोई असहमति थी।

हमने समीक्षा याचिका इसलिए भी दायर की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले की याचिका खारिज कर दी थी, हम वैधानिक गणना फॉर्म (statutory enumeration forms) में किए गए बदलावों को समझ नहीं पा रहे हैं और हमारे पास इसके बारे में जरूरी जानकारी नहीं है, ये सभी मुद्दे उस विस्तृत याचिका में शामिल हैं।

फॉर्म-6 में बदलावों पर ओवैसी की आपत्ति

याचिका में आरोप लगाया गया है कि नए फॉर्म-6 में पहली बार वोटर बनने वाले आवेदकों से उनके पूर्वजों से जुड़ी जानकारी और पिछली एसआईआर (SIR) प्रक्रिया से संबंध बताने जैसी अतिरिक्त शर्तें और घोषणापत्र जोड़ दिए गए हैं। ओवैसी का कहना है कि इन एकतरफा प्रशासनिक बदलावों से अल्पसंख्यक, प्रवासी और गरीब नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं।

उन्होंने इन जटिल नियमों और शर्तों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह आम जनता की समझ से परे हैं। याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के भीतर दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 मौकों पर इन एकतरफा बदलावों और बिना मंजूरी के लिए गए निर्णयों पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

योगी को रोकना है तो आइए गठबंधन करें…

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि, हमारा कहना है कि अगर आप (समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए) योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं- और हम भी यही चाहते हैं तो आइए बात करें। हम गठबंधन करेंगे। हम आज भी गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि उत्तर प्रदेश में BJP तीसरी बार सरकार न बना पाए।
जानकारी के लिए बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सितंबर में कानपुर की एक रैली में विपक्षी पार्टियों को अल्टीमेटम दिया था कि वे 2 अक्टूबर तक AIMIM को BJP-विरोधी गठबंधन में शामिल कर लें।

SIR पर जयराम रमेश के गृह मंत्री अमित शाह से 3 सवाल, बोले- 100 करोड़ भारतीयों को जवाब जानने का हक

ये भी पढ़ें
Jairam Ramesh

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Oct 2026 03:39 pm

Published on:

14 Oct 2026 03:28 pm

Hindi News / National News / SIR पर ओवैसी की सुप्रीम कोर्ट में नई चाल, साथ ही बोले: योगी को रोकना है तो गठबंधन की बात करें

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राजस्थान की बेटी रितु बराला क्यों आईं चर्चा में? राहुल गांधी के ‘शेरनी’ कहने के बाद सुर्खियों में नाम, जानें गहलोत ने क्या कहा

Ritu Barala
जयपुर

विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों पर TVK का जवाब, मंत्री ने बताई पार्टी की रणनीति

CM Vijay
राष्ट्रीय

पंजाब में परविंदर सिंह झोटा की हत्या पर BJP का हमला, CM भगवंत मान से मांगा इस्तीफा

Punjab BJP President Kewal Singh Dhillon
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी ने CJP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की निंदा की, बोलीं- लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट हों लोग

Mamata Banerjee protest
राष्ट्रीय

पनीर के नाम पर क्या आप भी खा रहे हैं नकली माल? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, FSSAI और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

Delhi High Court notice
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.