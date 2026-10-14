SIR पर ओवैसी की सुप्रीम कोर्ट में नई चाल, साथ ही बोले: योगी को रोकना है तो गठबंधन की बात करें

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि, हमारा कहना है कि अगर आप (समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए) योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं- और हम भी यही चाहते हैं तो आइए बात करें। हम गठबंधन करेंगे। हम आज भी गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि उत्तर प्रदेश में BJP तीसरी बार सरकार न बना पाए।

जानकारी के लिए बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सितंबर में कानपुर की एक रैली में विपक्षी पार्टियों को अल्टीमेटम दिया था कि वे 2 अक्टूबर तक AIMIM को BJP-विरोधी गठबंधन में शामिल कर लें।