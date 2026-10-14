परमिंदर सिंह झोटा हत्या मामला: सीएम भगवंत मान ने दिए डीजीपी को सख्त निर्देश, बोले- दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

वहीं पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भगवंत मान सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में कानून-व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है बल्कि जंगलराज है। मानसा में परमिंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो, जिस दिन लोगों की हत्या न होती हो। पंजाब में मुद्दे बहुत हैं लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नशे का है। हमने इसके खिलाफ यात्रा शुरू की थी, जिसकी शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की थी।