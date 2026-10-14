पंजाब में परविंदर सिंह झोटा की हत्या पर BJP का हमला, CM भगवंत मान से मांगा इस्तीफा

Parwinder Jhota Murder: पंजाब के मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग भी उठाई है।