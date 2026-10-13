पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे परविंदर झोटा की हत्या, विपक्ष बोला- कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त

भाजपा नेता आरपी सिंह ने घटना को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब को नशामुक्त बनाने का दावा करती है, लेकिन नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले ही मारे जा रहे हैं। उनके आरोप के मुताबिक, नशे के कारोबार से जुड़े लोग विरोध करने वालों को निशाना बना रहे हैं और उनमें कानून का डर खत्म हो गया है। आरपी सिंह ने कहा कि पंजाब में नशा माफिया, रंगदारी वसूली और पुलिस व्यवस्था पर दबाव की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने पुलिसकर्मियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं की हत्याओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस व्यवस्था दिल्ली के नेताओं की सेवा में लगी हुई है।