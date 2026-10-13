पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर झोटा की गोली मारकर हत्या, मेडिकल स्टोर संचालक पर आरोप

इस मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता सरबजीत सिंह झिंजर ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि एक मेडिकल स्टोर संचालक ने दिनदहाड़े परविंदर झोटा को गोली मार दी। हालांकि, घटना की पूरी वजह और आरोपी की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच से जुड़ी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।