परविंदर सिंह झोटा की मां का आरोप, कहा- पुलिस ने मौत की खबर तक नहीं दी, भगवंत मान ने मेरे बेटे को मरवा दिया

पंजाब के मनसा में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की मंगलवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी। झोटा प्रदेश में नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री का मुद्दा उठाते थे। परविंदर सिंह झोटा की मौत के बाद उनकी मां ने पंजाब पुलिस और भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बेटे की मौत के बारे में पुलिस ने परिवार को सूचना तक नहीं दी। मां ने भावुक होते हुए बताया कि उनका बेटा अक्सर कहता था कि उसके कई दुश्मन हैं और वे उसे मरवा देंगे।